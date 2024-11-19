Politico: участников саммита G20 парализовало страхом перед Трампом

По информации издания Politico, участников саммита G20 в Бразилии буквально парализовало страхом перед официальным вступлением в должность президента США Дональда Трампа. Они не упоминали его имени публично, сообщает ТАСС .

«На переговорах уже чувствовалось отсутствие США. Люди были парализованы страхом», — пишет издание.

Однако присутствие Трампа можно было вполне ощутить в кулуарах саммита. Никто из участников мероприятия не называл имени республиканца. Президент Франции Эмманюэль Макрон лишь напомнил об «агрессивной тарифной политике», но также не называл имен.

По мнению журналистов, Трампа боятся по причине того, что избранный президент открыто дал понять, что будет жестко играть на международной арене, чтобы отстоять интересы США. Инаугурация президента состоится 20 января 2025 года.

Ранее стало известно, что после вступления в должность Трамп планирует воплотить планы по выдворению нелегальных мигрантов самыми жесткими способами. Он хочет привлечь к этой работе военных и ввести режим ЧС.