Politico: Трамп «психологически травмировал» Зеленского перепалкой в Белом доме

Украинский президента Владимир Зеленский по-прежнему «психологически травмирован» ссорой с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме, которая произошла в феврале. Она была «катастрофической», рассказал Politico неназванный европейский чиновник, сообщает РБК .

«Поэтому Зеленский хочет явной поддержки ЕС», — добавил он.

27 декабря, за сутки до встречи с Трампом в американской Флориде, Зеленский поговорил по телефону с лидерами государств ЕС, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Марком Рютте. На следующий день состоялась встреча президента Украины с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ночью Трамп высоко оценил итоги переговоров с Зеленским. Глава США отметил, что встреча шла более двух часов. Политики согласовали 95% вопросов. Нужно обсудить всего один-два пункта.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.