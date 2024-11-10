Politico: Трамп может обойти введенный при Байдене запрет на выход из НАТО

Одержавший победу на выборах американского президента республиканец Дональд Трамп может обойти закон действующего главы государства Джо Байдена, который препятствует выходу США из НАТО, сообщает Газета.ru .

Как пишет газета Politico, действующий американский лидер Джо Байден принял закон, согласно которому любое решение главы государства о выходе из Североатлантического альянса должно быть одобрено сенатом, причем для этого необходимо получить поддержку не менее двух третей сенаторов. Или же оно должно быть утверждено актом конгресса.

По словам юристов, Дональд Трамп сможет использовать свои полномочия в сфере международных отношений, чтобы обойти это требование.

Также в материале рассматривается ситуация, когда США решили выйти из Договора по открытому небу при правлении Дональда Трампа. В 2019 году конгресс принял поправку, обязывающую министров уведомлять законодателей за 120 дней до выхода из договора. При этом Минюст США считает, что это противоречит полномочиям президента в сфере внешней политики.

Ранее экс-командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что после избрания Трампа президентом США внутри блока возникнет напряженность по поводу финансирования Украины. По его словам, республиканец подтолкнет Киев к признанию за Россией новых регионов.