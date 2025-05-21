Politico: США выступили против пункта о поддержке Украины в заявлении G7

Соединенные Штаты Америки выступают против включения пункта о дальнейшей поддержке Украины в заявление по итогам встречи министров финансов и глав центробанков государств G7, сообщает ТАСС .

Как написало европейское издание Politico, США еще выступили против того, чтобы российская СВО на Украине в документе назвалась незаконной. Об этом рассказали два анонимных чиновника, которые знакомы с ходом переговоров.

Встреча министров финансов стран «Большой семерки» проходит в городе Банф в Канаде с 20 по 22 мая.

Ранее газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп больше не считает украинский конфликт своей проблемой.