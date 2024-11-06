Politico: США направят Украине 6 млрд долларов
США срочно готовятся направить Киеву 6 млрд долларов помощи
Администрация президента США Джо Байдена планирует срочно отправить Украине последние 6 млрд долларов помощи, сообщает RT со ссылкой на газету Politico.
«Уходящая команда готовится к прекращению поставок оружия после вступления Трампа в должность», — указано в публикации американского издания.
Дональд Трамп выиграл выборы у представителя Демократической партии Камалы Харрис. Голосование состоялось 5 ноября 2024 года. Процедура инаугурации запланирована на 20 января 2025 года.
Ранее Трамп заявлял, что прекратит конфликт на Украине за один день.