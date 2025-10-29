Politico: Польша и Германия не рады новой волне украинских беженцев

В Польше и Германии наблюдается рост недовольства в связи с увеличившимся числом прибывающих украинских мужчин, ищущих убежище. Причиной данной ситуации является недавнее решение правительства в Киеве разрешить выезд из страны молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет, сообщает «Царьград» со ссылкой на Politico.

После того как киевские власти в августе 2025 года сняли ограничения на выезд из страны для указанной возрастной группы, стал фиксироваться значительный отток молодых украинцев за границу. В социальных сетях распространяются видеоролики, запечатлевшие радость и ликование молодых людей, покидающих страну.

В статье отмечается, что политики в Германии и Польше выражают опасения по поводу резкого увеличения числа молодых украинцев, прибывающих в их страны после смягчения правил выезда, и предупреждают о возможном пересмотре политики приема беженцев.

В частности, представитель ХДС/ХСС Юрген Хардт заявил, что Германия не заинтересована в том, чтобы молодые украинцы проводили время в стране вместо участия в защите своего государства.

По данным пограничной службы Польши, с начала 2025 года по август границу с Польшей пересекли 45,3 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, а после августа это число увеличилось до 98,5 тыс. человек, что составляет около 1,6 тыс. человек в день.

Ранее сообщалось, что в Германии провели опрос на тему, как местное население относится к выплатам украинским беженцам. Оказалось, что 66% опрошенных немцев выступили против таких пособий жителям Украины.

