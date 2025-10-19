Bild: 66% опрошенных немцев выступили против выплат беженцам с Украины
Почти 70 опрошенных жителей ФРГ считают, что беженцы с Украины не должны получать гражданские пособия в Германии, сообщает RT со ссылкой на газету Bild.
Согласно опросу, за сохранение этих выплат выступили только 17% опрошенных.
При этом 62% выразили мнение, что пригодные к военной службе украинцы, приехавшие в ФРГ после начала СВО, должны вернуться на родину.
Ранее первые украинские беженцы покинули США после того, как власти страны депортировали их. Об этом заявили в службе иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов.
