сегодня в 04:09

Bild: 66% опрошенных немцев выступили против выплат беженцам с Украины

Почти 70 опрошенных жителей ФРГ считают, что беженцы с Украины не должны получать гражданские пособия в Германии, сообщает RT со ссылкой на газету Bild.

Согласно опросу, за сохранение этих выплат выступили только 17% опрошенных.

При этом 62% выразили мнение, что пригодные к военной службе украинцы, приехавшие в ФРГ после начала СВО, должны вернуться на родину.

Ранее первые украинские беженцы покинули США после того, как власти страны депортировали их. Об этом заявили в службе иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов.

