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Politico: Киев предоставит Вашингтону список целей для ударов по территории РФ

ВСУ намерены ударить дальнобойным американским оружием по объектам на территории РФ. Киев собирается предоставить Вашингтону список целей, сообщает RT .

Как пишет газета Politico, соответствующий перечень доставят в администрацию президента США Джо Байдена. Список российских объектов, по которым ВСУ собираются ударить американским вооружением, привезут в Вашингтон уже на этой неделе.

Politico пишет, что перечень станет последней попыткой Украины убедить США снять ограничения на использование американского оружия на территории России.

Ранее стало известно, что Бразилия, Индонезия и ЮАР обеспокоены ударами по РФ оружием Запада. Официальные представители этих стран обсудили риск эскалации и разрастания конфликта.