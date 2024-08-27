Бразилия, Индонезия и ЮАР обеспокоены ударами по РФ оружием Запада

Бразилия, Индонезия и ЮАР выразили обеспокоенность тем, что Запад смягчает условия для нанесения Украиной ударов по территории России своим оружием, сообщает РИА Новости .

Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй побывал в Южной Африке, Бразилии и Индонезии. Свои визиты он осуществлял с 28 июля по 7 августа.

Хуэй провел переговоры с коллегами-политиками по поводу мирного урегулирования конфликта на Украине. Все официальные лица этих стран выразили беспокойство по поводу того, что Запад ослабляет условия применения Украиной своих вооружений для атак по территории РФ.

Дипломат отметил, что эти опасения подтверждает сложившаяся обстановка «на театре военных действий». Он добавил, что Бразилия, Индонезия и ЮАР также обеспокоены риском эскалации и разрастания конфликта.

Ранее стало известно, что США могут поставить Украине дальнобойные ракеты JASSM. Дальность полета снаряда составляет около 1 тыс. км.