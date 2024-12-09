Politico: Каллас унизила Меркель реакцией на призыв пригласить Путина на саммит
Фото - © Премьер-министр Эстонии Кая Каллас/РИА Новости
В преддверии начала вооруженного конфликта на Украине верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас унизила экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель реакцией на предложение пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит лидеров ЕС, сообщает «Лента.ру».
Как пишет издание Politico со ссылкой на анонимных европейских дипломатов, Меркель выступила за приглашение Путина на саммит. При этом предложение немецкого лидера поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Однако занимавшая в то время пост эстонского премьер-министра Кая Каллас раскритиковала инициативу Меркель.
«Саммит по чему? Для чего это нужно?» — спросила Каллас у канцлера ФРГ, призвав отказаться от приглашения российского лидера на саммит лидеров ЕС.
Из материала следует, что слова Каллас вызвали недоумение у Макрона, поскольку глава небольшой европейской страны «позволил себе унизить» немецкого канцлера. Французский лидер дал понять Каллас, что может последовать ответная реакция, задав ей вопрос: «Останетесь ли вы завтра на посту премьер-министра?».
Ранее издание Reuters сообщало, что киевские власти, члены Евросоюза и ряд американских законодателей не намерены соглашаться с предложениями избранного президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.