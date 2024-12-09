Politico: Каллас унизила Меркель реакцией на призыв пригласить Путина на саммит

В преддверии начала вооруженного конфликта на Украине верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас унизила экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель реакцией на предложение пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит лидеров ЕС, сообщает «Лента.ру» .

Как пишет издание Politico со ссылкой на анонимных европейских дипломатов, Меркель выступила за приглашение Путина на саммит. При этом предложение немецкого лидера поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Однако занимавшая в то время пост эстонского премьер-министра Кая Каллас раскритиковала инициативу Меркель.

«Саммит по чему? Для чего это нужно?» — спросила Каллас у канцлера ФРГ, призвав отказаться от приглашения российского лидера на саммит лидеров ЕС.

Из материала следует, что слова Каллас вызвали недоумение у Макрона, поскольку глава небольшой европейской страны «позволил себе унизить» немецкого канцлера. Французский лидер дал понять Каллас, что может последовать ответная реакция, задав ей вопрос: «Останетесь ли вы завтра на посту премьер-министра?».

Ранее издание Reuters сообщало, что киевские власти, члены Евросоюза и ряд американских законодателей не намерены соглашаться с предложениями избранного президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.