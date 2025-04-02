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Politico: Германия разместит 5 тыс. военных в Литве в целях укрепления НАТО

Германия планирует разместить на территории Литвы 5 тыс. военных для укрепления восточного фланга НАТО, сообщает RT со ссылкой на Politico.

«У нас есть четкая задача: обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге НАТО», — заявил бригадный генерал Кристоф Хубер.

Отмечается, что завершение развертывания контингента планируется к 2027 году, при этом отряд будет дислоцирован в 30 километрах от Вильнюса.

Ранее спикер литовского сейма Саулюс Сквернялис призвал создать альтернативу НАТО в виде военного союза государств, у которых есть выход в Балтийское море.

По словам политика, это станет неким «планом Б» в случае, если европейцы останутся без поддержки США. Сквернялис опасается, что Вашингтон «под давлением Москвы» может вывести воинские контингенты из Прибалтики.