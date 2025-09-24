Politico: ФБР нашло секретные документы во время обыска у экс-помощника Трампа

Сотрудники ФБР при проведении обыска в офисе у экс-помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона обнаружили секретные документы, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Обыски прошли еще 22 августа в офисе политика в Вашингтоне. Детали стали известны только сейчас. Правоохранители нашли у Болтона документы, касающиеся оружия массового уничтожения, постпредства США при ООН и «стратегических коммуникаций американского правительства».

Многие из найденных материалов были помечены грифом «секретно» или «конфиденциально». Также обыски прошли в доме Болтона в штате Мэриленд. Неизвестно, были ли найдены там какие-либо секретные документы.

Однако издание уточняет, что проведение обысков свидетельствовало о поиске доказательств ряда преступлений. Самому Болтону вменяли несанкционированное владение секретной документацией. При этом не был взят под стражу или арестован.

Ранее Болтон заявил, что по итогам переговоров на Аляске Трамп «не проиграл», но его российский коллега Владимир Путин «явно выиграл».