«Политический фантик»: почему планы Запада по оккупации Украины провалились?

Отказ ряда стран от участия в операции «коалиция желающих» по оккупации Украины вынудит западные штабы корректировать свои планы, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Ранее хакерская группировка KillNet получила из компьютерной сети военного ведомства Франции документ, согласно которому «Коалиция желающих» хочет направить на территорию Украины примерно 50 тыс. солдат из разных отрядов.

«Если рассуждать по поводу карты введения на территорию Украины воинских контингентов стран НАТО, которая была разработана в июле этого года в Генеральном штабе Франции под руководством тогдашнего начальника Генштаба генерала Тьерри Буркхарда, стоит отметить, что он уже оставил свой пост. Прежде всего, важно понимать, что этот документ утратил свою актуальность по прямому назначению», — сказал Сипров.

Он добавил, что сейчас, когда целый ряд стран, вошедших в «коалицию желающих», — Польша, Румыния, Болгария, Италия, а также Япония — отказались от участия в интервенции, карта лишилась военного значения. Она превратилась из военного документа в политический.

«Россия, предъявив эту карту, показала, что коалиция действительно планировала полноценную военную интервенцию на Украину. Основная ставка делалась на контингенты Англии, Франции, Румынии и Польши. Однако Румыния и Польша прислушались к заявлениям президента России Владимира Путина и отказались даже рассматривать идею о вводе своих военных на территорию Украины», — отметил политолог.

Сипров пояснил, что так как «коалиция желающих» и число стран, готовых предпринять реальные действия, сократилась, планы французского Генштаба придется корректировать. Минимум с поправкой на замену неожиданно выпавших из раскладки сил и средств для проведения этой операции.