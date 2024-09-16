Покушение на Дональда Трампа вызывает множество вопросов - политолог Котов

Покушение на Дональда Трампа вызывает множество вопросов как о политической обстановке в стране, так и о состоянии общественного дискурса. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов.

Это событие, по мнению эксперта, подчеркивает растущее напряжение в американском обществе, где политическая поляризация достигла критической точки. Трамп, как фигура, вызывающая как сильные симпатии, так и антипатию, стал символом глубинных разногласий между республиканцами и демократами.

«Это покушение может быть интерпретировано как результат радикальных настроений, которые накапливались в течение последних лет. Риторика ненависти и насилия, распространенная в продемократических кругах, создает опасную атмосферу, где подобные акты становятся нормой. Многие американцы чувствуют себя отстраненными от процесса принятия решений и могут воспринимать насилие как единственный способ выразить свое недовольство. Это если не говорить о конспирологических теориях заговоров», - сказал Котов.

А покушаются именно на Трампа из-за того, что он не вписывается в картину мира, очерченную демократами. Более того, уже вторая попытка покушения говорит о том, что имеются явные проблемы с организацией безопасности кандидата в президенты. К примеру, Харрис и Байдена никто не трогает.

«Смерть Трампа выгодна только демократам и продемократическим элитам, которые видят в республиканце серьёзную угрозу. Абсолютно непредсказуемые результаты предстоящих выборов могут подтолкнуть элиты к так называемым «грязным» методам борьбы. Просто все понимают, что после нескольких лет борьбы, унижений и оскорблений Трамп при получении президентского кресла сразу начнет зачищать оппонентов. То есть, гонения на Трампа могут трансформироваться в гонения на Байдена и его команду», - добавил эксперт.