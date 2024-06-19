Пока не поздно: Россия в ООН призвала принять вариант Москвы по Украине
Российский полпред в ООН предложил рассмотреть предложение Путина по Украине
Российский полпред в ООН Василий Небензя предложил в ближайшее время рассмотреть предложение президента Владимира Путина по украинскому конфликту, пишет РИА Новости.
Небензя подчеркнул, что предложение Москвы может реально завершить конфликт и восстановить отношения России, Украины и Европы.
«Это единственный путь, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Призываем ему последовать, пока не поздно», — сказал дипломат на заседании СБ ООН.
Путин ранее выступил с проектом по окончанию конфликта на Украине.