Пока не поздно: Россия в ООН призвала принять вариант Москвы по Украине

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Российский полпред в ООН предложил рассмотреть предложение Путина по Украине

Российский полпред в ООН Василий Небензя предложил в ближайшее время рассмотреть предложение президента Владимира Путина по украинскому конфликту, пишет РИА Новости .

Небензя подчеркнул, что предложение Москвы может реально завершить конфликт и восстановить отношения России, Украины и Европы.

«Это единственный путь, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Призываем ему последовать, пока не поздно», — сказал дипломат на заседании СБ ООН.

Путин ранее выступил с проектом по окончанию конфликта на Украине.