Появилось фото портрета, который Трамп получил от Путина

Президент России Владимир Путин подарил американскому коллеге Дональду Трампу его портрет, на котором республиканец изображен после пережитого покушения. За спиной политика показан флаг США, а на фоне — Статуя Свободы и город, сообщает RIA_Kremlinpool .

Портрет нарисован по известному фото, на котором Трампа запечатлели сразу после стрельбы 13 июля 2024 года. На картине президент стоит на фоне американского флага и поднимает руку вверх, пока его лицо и ухо обагрены кровью.

В день, когда на Трампа было совершено покушение, республиканец проводил митинг в штате Пенсильвания. Во время выступления в будущего президента несколько раз выстрелил 20-летний снайпер. Одна из пуль коснулась уха Трампа, однако политик смог выжить. После неудачного покушения республиканец встал и начал поднимать руку вверх, стоя на фоне американского флага.

Во время покушения на Трампа стрелок успел убить одного из присутствующих на митинге и ранить еще нескольких человек. После этого его ликвидировали сотрудники Секретной службы.