Появились признаки аномальной активности Пентагона

Об этом пишет мониторинговый аккаунт Pentagon Pizza Report в социальной сети X. Наблюдение было сделано в 12:52 по восточному времени (20:52 мск).

Аналогичный всплеск заказов на пиццу отмечался в ночь на 3 января, незадолго до того, как США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой был захвачен и вывезен президент страны Николас Мадуро.

Подобные наблюдения часто интерпретируются как косвенный признак повышенной оперативной активности или подготовки к масштабным действиям в штабе Министерства обороны США, поскольку сотрудники могут работать сверхурочно, заказывая еду на вынос.

