«Поигрались со страной и кинули»: Захарова о высылке беженцев из Швейцарии
Захарова: на Западе «поигрались в Украину», сломали и бросили
Фото - © Министерство иностранных дел Российской Федерации
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале новость о том, что Швейцария снова высылает совершивших преступление беженцев на Украину.
Она написала, что на Западе «поигрались со страной, поломали и кинули». Теперь нужна другая «молодая демократия».
«На растерзание золотого миллиарда», — добавила Захарова.
Ранее сообщалось, что власти Польши взбешены жизнью беженцев с Украины. Некоторые из них арендуют номера в люкс-отелях.