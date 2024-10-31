«Поигрались со страной и кинули»: Захарова о высылке беженцев из Швейцарии

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Захарова: на Западе «поигрались в Украину», сломали и бросили

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале новость о том, что Швейцария снова высылает совершивших преступление беженцев на Украину.

Она написала, что на Западе «поигрались со страной, поломали и кинули». Теперь нужна другая «молодая демократия».

«На растерзание золотого миллиарда», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что власти Польши взбешены жизнью беженцев с Украины. Некоторые из них арендуют номера в люкс-отелях.