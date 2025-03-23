Погиб политический лидер ХАМАС Салах аль-Бардавил
Политический лидер ХАМАС Салах аль-Бардавил убит после авиаудара
Политический лидер ХАМАС Салах аль-Бардавил убит после израильского авиаудара на юге сектора Газа, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Reuters.
Палестинский политик погиб вместе со своей женой, также указывает телеканал Al-Aqsa.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении главы военной разведки палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа Усамы Табаша
Военные действия в Палестине возобновились из-за отказа ХАМАС освободить израильских заложников.