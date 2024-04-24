Подполковник Расмуссен: большая часть выделенных Киеву денег останется в США

Большая часть средств, выделенных Вашингтоном на поддержку Киева, останется в Соединенных Штатах и достанется местным оборонным компаниям, заявил подполковник армии США Эрл Расмуссен в интервью РЕН ТВ .

«Будут и деньги, которые пойдут на Украину. Но они обернут это как кредит. Будет интересно увидеть, как структурируются эти невозвратные кредиты <…> Украина получит немного, напрямую, возможно, от девяти до 30 миллиардов», — указал политолог.

Он объяснил, что многое оборудование, которого ждет Киев, требуют долгой подготовки. Она может занять годы. Выделение новых средств Украине только дополнительно затянет конфликт и «не изменит ход битвы», резюмировал Расмуссен.

Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что ВС РФ легко уничтожат все вооружение, которое США поставит Киеву.