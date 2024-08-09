Подождите 2-3 дня: Кадыров пообещал хорошие новости по курскому направлению

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в течение двух-трех дней предоставит хорошие новости по ситуации в Курской области, но пока нужно немного подождать, пишет «Чечня Сегодня» .

«Подождите два-три дня, будут хорошие результаты», — сказал Кадыров журналистам.

Украинские боевики атаковали границу Курской области утром 6 августа. Президент России Владимир Путин назвал вторжение противника на территорию страны очередной масштабной провокацией, в ходе которой киевский режим ведет неизбирательную стрельбу — удары наносят не только по военным, но и по мирным гражданам.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ бросили все свои силы на сражения под Курском. По его мнению, после этого боя Россия выйдет на финишную прямую по завершению специальной военной операции, так как у Украины не останется ресурсов, которые она могла бы противопоставить.