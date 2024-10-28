Почти половина американцев считает, что демократия не представляет их интересов

Опрос показал, что 45% американцев убеждены, что демократия не представляет их интересов, сообщает RT со ссылкой на The New York Times

Почти половина всех избирателей скептически относятся к тому, что американский эксперимент в области самоуправления эффективен, а 45% думают, что демократия в стране плохо представляет интересы обычных людей.

При этом три четверти американцев полагают, что демократия находится под угрозой. Большая часть опрошенных заявила о коррупции в стране.

Согласно результатам опроса, 62% придерживаются мнения, что правительство работает на себя и элиту, а не на общее благо.

Ранее сообщалось, что предстоящие выборы могут повторить кризис кампании 2000 года, когда исход гонки между Джорджем Бушем и Альбертом Гором решил один штат — Флорида и всего 500 голосов местных избирателей, то есть сотые доли процента.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Церемония вступления выбранного американского лидера пройдет 20 января 2025 года.