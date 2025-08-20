Почти до скандала: Мерц настаивал на прекращении огня на Украине в Белом Доме

СМИ: действия Мерца в Белом доме чуть не довели до скандала

Канцлер Германии Фридрих Мерц повел себя экспрессивно на встрече с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также другими европейскими лидерами в Белом Доме. Он настаивал на прекращении огня, дело чуть не дошло до скандала, сообщает «Царьград» .

Как пишет New York Times, Мерц настаивал на непременном прекращении огня перед организацией встречи Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

Однако затем европейцы и Трамп пришли к очередному компромиссу, а потом американский лидер позвонил Путину, чтобы еще раз обсудить встречу на Аляске и возможность проведения встречи с Зеленским. Она вероятна как в двустороннем, так и в трехстороннем формате с участием США.

Ранее Трамп назвал отдельные встречи с Зеленским и Путиным «очень успешными» и заявил о своем желании оценить следующий диалог РФ и Украины. В случае необходимости он готов присоединиться и способствовать соглашению.