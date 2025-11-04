По итогам Восточного экономического форума Путин утвердил ряд поручений

Президент России Владимир Путин подписал список задач после проведения Восточного экономического форума. Правительство страны получило задание проработать несколько направлений. Среди них — расширение добычи редких металлов и редкоземельных элементов, сообщает пресс-служба Кремля .

Также Путин поручил рассмотреть вопросы о строительстве на Дальнем Востоке логистических центров, которые будут работать с разными видами транспорта.

К 2030-му году власти должны открыть минимум десять специальных площадок для бизнеса. Речь идет о промышленных, технологических и бизнес-парках на дальневосточных землях и в арктических районах страны. Там смогут работать небольшие и средние компании.

Правительство получило новое задание: расширить действие программы льготной ипотеки для Дальнего Востока и Арктики. Теперь воспользоваться выгодными условиями смогут две дополнительные категории граждан.

Во-первых, право на участие в программе появится у семей, где третий ребенок или следующие дети появились на свет начиная с 1 января 2024 года.

Во-вторых, специальная ипотека станет доступна всем сотрудникам государственных и муниципальных учебных заведений, которые работают в регионах Дальневосточного округа, а также в арктических районах на суше.

Х Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Центральной темой мероприятия стала «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». По итогам форума 15 регионов России заключили 153 соглашения, общая сумма которых составила 2 трлн 781 млрд рублей.

