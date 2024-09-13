«Плохой знак»: на Украине заявили об исчезновении главкома ВСУ Сырского
Главком ВСУ Александр Сырский исчез, это плохой знак для Владимира Зеленского, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Экс-чиновник задался вопросом, какой план есть у Зеленского на фоне тяжелого положения ВСУ на фронтах.
«Сырский пропал — нету Сырского. Он постоянно был на связи, а теперь исчез. Это тоже очень нехороший знак», — отметил Соскин, его слова цитирует RT.
Ранее Владимир Зеленский подтвердил контрнаступление Вооруженных сил России в приграничных районах Курской области, отметив при этом, что «все идет по нашему украинскому плану».
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, российские силы за последние дни освободили ряд населенных пунктов.