Плохо начинаешь, Фриц: Медведев прошелся по Мерцу

Медведев в своем высказывании сравнил Фридриха Мерца с Йозефом Геббельсом

Избранный канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что РФ якобы «ежедневно проводит в ЕС агрессивную войну — устраивает поджоги, заказные убийства, занимается вандализмом и организовывает кампании по дезинформации». Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что политик еще не суток не работал, но уже начал врать, как фашистский министр пропаганды Йозеф Геббельс.

Он добавил, что такую войну против СССР вела нацистская страна Мерца с 1941 по 1945 годы. Также политик призвал вспомнить, чем она закончилась.

«Плохо начинаешь, Фриц! И, надеюсь, также закончишь», — добавил Медведев.

Ранее Мерц предложил рассмотреть возможность расширения ядерного партнерства за пределы сотрудничества с США. Он призвал распространить действие французского ядерного щита на территорию всего ЕС.