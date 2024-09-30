Пленный ВСУ Смолий заявил, что бойцов на позиции забрасывают обманом

Пленный боец ВСУ Александр Смолий заявил, что украинское командование обманом забрасывает новых военнослужащих на позиции, практически не предоставляя им никакой информации, соответствующее видео-признание опубликовало Минобороны России .

«Когда новенькие приезжают, то других отселяют, кто уже был на позициях, чтобы не общались. Половина, если узнает, то идет или в СОЧ (самовольное оставление части - ред.), или отказ пишет», — рассказал Смолий.

По словам пленного, военнослужащим не говорят, кто и куда едет. Им предоставляют минимум информации, чтобы те не сбежали.

Сам Смолий оказался в рядах ВСУ, когда встал перед выбором: отправиться в тюрьму или пойти служить. Он выбрал второй вариант, так как думал, что боевые действия не продлятся больше пары месяцев, но вскоре пожалел.

«Прежде чем идти воевать, я бы посоветовал подумать о своем будущем. На войне гибнут люди, их кидают как пушечное мясо», — заключил Смолий, призывая бойцов ВСУ сложить оружие и спасти свою жизнь.