Пленный украинский военнослужащий Сергей М. рассказал, что отправился воевать за ВСУ вовсе не добровольно — его к этому принудили, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По словам бойца, он получил повестку дома. Отказаться от нее было нельзя, так как на работе мужчину пообещали уволить, если он не вступит в ряды ВСУ. Кроме того, ему пригрозили уголовной ответственностью.

Военнопленный признался, что на улицах украинских городов сейчас нельзя увидеть мужчин — их почти всех забрали в ВСУ. Он добавил, что те, кто остался, дал взятки.

Военнопленный также отметил, что у него никогда не было желания идти в армию, но ему не оставили права выбора.

Ранее еще один украинский военнослужащий сдался в плен и заявил, что командование бросило его с сослуживцами на произвол судьбы. По словам мужчины, его подразделение просили «постоять в обороне», но в итоге оно попало в гущу боевых действий.