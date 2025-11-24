План Трампа по Украине расколол Республиканскую партию США

Предложенный администрацией президента США Дональда Трампа план по урегулированию украинского конфликта вызвал разногласия среди республиканцев. После обнародования деталей плана Трампа некоторые конгрессмены США публично выразили свое несогласие, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times (FT).

По мнению конгрессменов, данная инициатива в большей степени соответствует интересам России, чем Украины. Среди критиков оказался сенатор, бывший лидер республиканской фракции в Сенате Митч Макконнелл.

Ранее западные СМИ писали о разногласиях внутри администрации Трампа по поводу украинских предложений. Однако, по данным FT, Белый дом опроверг сообщения о противоречиях между госсекретарем Марко Рубио, занимающим жесткую позицию, и спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом, а также вице-президентом Джей Ди Вэнсом, критикующими украинские власти.

США и Украина провели консультации касательно вашингтонского «мирного плана», состоящего из 28 пунктов. Рубио охарактеризовал встречу как «наиболее плодотворную» за весь период конфликта.

В украинских СМИ появилась информация о том, что Вашингтон и Киев пришли к согласию по большей части пунктов плана. По словам Рубио, США выделили в отдельное направление переговоров вопросы европейской интеграции Украины и ее стремления к членству в НАТО.

Ранее сообщалось, что в мирном плане сказано, что Украина сможет стать частью НАТО только в том случае, если за ее принятие единогласно проголосуют все члены альянса.

