Пятеро фигурантов дела о взрывах газопроводов скрываются на Украине

По данным Telegraph, после завершения диверсии группа арендовала такси для переезда в Германию, и водитель транспортного средства случайно превысил скорость, попав в объектив дорожной камеры. Этот эпизод стал ключевым для расследования: правоохранители отследили водителя и получили от него подробное описание пассажиров, что позволило идентифицировать подозреваемых путем сопоставления данных с пограничными камерами и записями телефонных переговоров.

По информации издания, пять фигурантов дела в настоящее время находятся на территории Украины, где экстрадиция граждан законодательно запрещена. Среди вероятных организаторов операции называют гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного в августе в Италии, и инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, в отношении которого германская генпрокуратура выдала ордер на арест еще в июне 2023 года.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. По версии следствия, группа из шести человек использовала яхту «Андромеда», арендованную по поддельным документам, для установки взрывных устройств на глубине около 80 метров.