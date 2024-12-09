Пять европейских стран прекратили рассмотрение заявлений сирийцев об убежище
Пять европейских стран приостановили предоставление убежища гражданам Сирии. Они временно не рассматривают соответствующие заявления, сообщает РБК.
Так, миграционное управление Норвегии (UDI) сообщило о «неясной ситуации» в Сирии. В связи с этим в европейской стране решили с 9 декабря приостановить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища сирийцам «до дальнейшего уведомления».
В шведском правительственном агентстве по вопросам миграции также заявили о прекращении предоставления убежища гражданам Сирии. Подобное заявление сделало и Федеральное управление по делам миграции и беженцев (BAMF) в Германии.
В МВД Австрии сообщили, что главе ведомства было поручено приостановить рассмотрение всех прошений от сирийцев о предоставлении убежища. В МВД Франции также работают «над приостановлением текущих дел сирийцев», но пока решение еще не принято. А в Дании уже приостановлено рассмотрение 69 дел, касающихся граждан Сирии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил не делать поспешных выводов о ситуации в Сирии. Он отметил, что нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае.