Пять европейских стран прекратили рассмотрение заявлений сирийцев об убежище

Так, миграционное управление Норвегии (UDI) сообщило о «неясной ситуации» в Сирии. В связи с этим в европейской стране решили с 9 декабря приостановить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища сирийцам «до дальнейшего уведомления».

В шведском правительственном агентстве по вопросам миграции также заявили о прекращении предоставления убежища гражданам Сирии. Подобное заявление сделало и Федеральное управление по делам миграции и беженцев (BAMF) в Германии.

В МВД Австрии сообщили, что главе ведомства было поручено приостановить рассмотрение всех прошений от сирийцев о предоставлении убежища. В МВД Франции также работают «над приостановлением текущих дел сирийцев», но пока решение еще не принято. А в Дании уже приостановлено рассмотрение 69 дел, касающихся граждан Сирии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил не делать поспешных выводов о ситуации в Сирии. Он отметил, что нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае.