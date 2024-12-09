Песков попросил не делать поспешных выводов о ситуации в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что спешка с выводами в связи с видеозаписями освобождения заключенных сирийской оппозицией недопустима. По решению президента РФ Владимира Путина бывший сирийский лидер Башар Асад вместе с семьей нашел убежище в Москве, сообщает «Царьград» .

Во время пресс-конференции Пескова попросили прокомментировать возможный пересмотр предоставленного убежища Асаду. Это заявление последовало за показом видеоматериалов, демонстрирующих освобождение заключенных из тюрем Сирийской Арабской Республики. Песков призвал к осторожности и проанализировал происходящее, отметив, что следует избегать поспешных суждений о ситуации.

«Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера, здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае, поэтому я не считаю корректным такой вопрос», — отметил пресс-секретарь Путина.

8 декабря сирийские повстанцы заявили о свержении президента Асада и освобождении всех узников из мест лишения свободы. Поздним вечером того же дня появилась информация, что Асад, сопровождаемый семьей, прибыл в Москву, где ему было предложено убежище. Путин принял решение о предоставлении этого убежища.