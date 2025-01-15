Питер Хегсет: Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине в пользу Киева

Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет считает, что избранный президент США Дональд Трамп хочет урегулировать российской-украинский конфликт на выгодных для Киева условиях, сообщает РИА Новости .

«Мы бы хотели видеть его (окончание конфликта — ред.) настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно», — заявил Хегсет на заседании в комитете по вооруженным силам сената в Конгрессе США.

Другое ключевое заявление кандидата на должность главы Пентагоны заключалось в «активном сдерживании» России. По его словам, страна добивается расширения своего влияния. Хегсет призвал активно противодействовать этим попыткам.

Ранее помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что переговоры по Украине должны вестись между РФ и США без участия других западных государств. Он уточнил, что с Лондоном и Брюсселем говорить не о чем.