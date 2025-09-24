«Пиар-акция, обреченная на провал»: Песков о встрече Путина и Зеленского

Песков: встреча Путина и Зеленского без подготовки обречена на провал

Встреча президента России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского без подготовки — только лишь пиар-акция. Она будет обречена на провал, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает радиостанция РБК .

Путин говорил, что готов к встрече с Зеленским. Однако к ней нужно подготовиться на экспертном уровне, отметил пресс-секретарь.

Также Песков прокомментировал предложение провести встречу президентов России и Украины в Москве. Он не понимает, почему глава киевского режима не может приехать, если открыт для диалога.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что Украина еще может вернуться к границам февраля 2022 года. Зеленский сказал, что эти слова его удивили.

