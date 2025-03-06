«Петушок раскудахтался»: политолог заявил, что Макрон превратился в пародию

Ранее Макрон заявил, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы. Поэтому он планирует усилить армию.

«Распетушившийся Эммануэль Макрон, сотрясающий воздух своими возгласами: „Франция в опасности! Я спасу тебя, Франция!“, действительно напоминает галантерейщика Бонасье из старого советского киномюзикла „Д’Артаньян и три мушкетера“. Во-первых, его воинственная риторика адресована не столько России, сколько внутренней аудитории — страну уже больше года сотрясает политический кризис, а подобные высказывания можно использовать в качестве инструмента для мобилизации сторонников», — сказал Сипров.

Он добавил, что, во-вторых, Макрон не обладает реальными рычагами и ресурсами для того, чтобы воплотить угрозы. Европа, а уж тем более отдельно взятая европейская страна, не может начать войну против России.

«Даже если речь идет о Франции с ее хорошо подготовленной и оснащенной армией, мощным национальным ВПК и ядерным арсеналом, реализовать агрессивные планы без американцев они не смогут, потому что Россия — слишком сильный соперник. Максимум, на что они способны, это общеевропейский коллективный суицид, а США как безусловный лидер блока НАТО этого не допустят», — подчеркнул политолог.

Сипров отметил, что есть и другой барьер военно-политического характера: согласно основам государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания в прошлогодней редакции появление французских войск на территории конституционных регионов России служит основанием для нанесения ядерного удара.

«Напугать» Трампа

«Не исключаю, что парижский петушок, я имею в виду геральдический символ французской столицы, так раскудахтался еще и для того, чтобы получше вжиться в роль „ястреба“, которую ему отвели англичане на предстоящих переговорах по украинскому вопросу с (президентом США — ред.) Дональдом Трампом. Сверхзадача Лондона — сохранить политический контроль над территорией Украины. Отсюда и авантюрные планы европейской интервенции, иначе эта задача не решается», — отметил эксперт.

Он пояснил, что в Лондоне понимают, насколько рискованна такая игра, и надеются добиться сначала прекращения огня с российской стороны без предварительных условий, а уже после этого — ввода войск европейских стран.

«Но для начала этот хитрый план надо „продать“ Трампу. „Ястреб“ Макрон должен будет напугать Трампа своими угрозами устроить мировую ядерную войну, чтобы тот принял предложения британского премьера (Кира — ред.) Стармера как разумные и умеренные», — заключил политолог.