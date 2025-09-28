Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский пытается продемонстрировать западным кураторам, что является «бравым воякой», однако положение дел на фронте говорит об обратном.

«Зеленский пытается демонстрировать европейцам, которые теперь будут выступать в роли кормилицы, а также кураторам европейцев, что он такой бравый вояка», — сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент видео в своем Telegram-канале.

При этом пресс-секретарь президента России добавил, что положение дел киевского режима на линии боевого соприкосновения говорит об обратном.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что против страны идет война. Противостояние важно выиграть ради будущего наших детей и внуков. При этом Песков отметил, что специальная военная операция — это другое.