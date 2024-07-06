Песков: Запад не связывался с РФ по мирным инициативам по Украине

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что западные страны не интересовались и не связывались с руководством России по мирным инициативам по украинскому конфликту, которые представил президент Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости .

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по украинскому конфликту. В них отмечено признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ. Кроме того, в предложениях было закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, демилитаризация и денацификация страны, отмена антироссийских санкций.

Как уточнил президент, данная инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта Москвы с Киевом и перехода к урегулированию ситуации.