Песков: Запад боится говорить о передаче ВСУ ядерного оружия

сегодня в 18:24

Журналист Павел Зарубин спросил у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не передаст ли Запад ВСУ ядерное оружие. Он ответил, что об этом пока никто не говорил, видео опубликовано в Telegram-канале «Вестей».

Зарубин отметил, что Запад передал ВСУ уже практически все вооружения, какие только возможны. Однажды представители стран НАТО уже намекали, что, может быть, отправят и ядерные технологии.

«По-моему, об этом даже боятся говорить. И, слава богу, что боятся», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ прокомментировал возможную поставку Западом Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Он отметил, что это «опасный симптом».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.