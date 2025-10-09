Песков заявил о серьезной паузе в процессе диалога по украинскому урегулированию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о серьезной паузе, которая возникла в диалоге по урегулированию российско-украинского конфликта. От Киева не последовало ответа по проекту договора, сообщает РИА Новости .

«Действительно, сейчас обозначилась серьезная пауза в процессе диалога», — ответил пресс-секретарь президента РФ на соответствующий вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что от киевского режима не последовало ответа по проекту договора и предложения по рабочим группам, которые обсуждались в рамках договоренностей в Стамбуле.

Песков добавил, что в настоящее время Украина не стремится к мирному урегулированию конфликта. Киеву кажется, что ситуация на фронте может измениться в их пользу, но реальность показывает обратное.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны и Генштаба заявил, что Россия должна довести спецоперацию до конца и достичь поставленных целей.

