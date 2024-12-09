Песков заявил, что события в Сирии удивили весь мир

Дмитрий Песков: произошедшее в Сирии стало удивлением для всего мира

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, высказал удивление по поводу недавних событий в Сирии, где противники Башара Асада неожиданно захватили Дамаск, а сам Асад покинул страну, сообщает «Царьград» .

Важно отметить, что Россия предоставила ему временное убежище, а также стало известно, что его родственники инвестировали 40 миллионов долларов в недвижимость в Москве.

На пресс-брифинге 9 декабря Песков отметил, что такие события стали сюрпризом для всех, включая Кремль.

«Произошедшее в целом, наверное, удивило весь мир, мы в данном случае не исключение», — отметил пресс-секретарь.

При этом Песков отказался говорить, где находится бывший президент Сирии Башар Асад. Он добавил, что в официальном графике российского лидера Владимира Путина не заявлено встречи с бывшим сирийским лидером.