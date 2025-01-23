Песков заявил, что Путин проведет международный телефонный разговор

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в четверг намерен провести международный телефонный разговор, сообщает РИА Новости .

По его словам, разговор состоится в середине дня. Подробная информация будет предоставлена позднее.

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что речь не идет о контакте с главой США Дональдом Трампом.

«Сразу скажу вам, это не тот разговор, но не менее важный для нас», — отметил Песков.

Ранее Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции.