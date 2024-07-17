Песков заявил, что при Дональде Трампе между Россией и США был диалог

Песков: при Трампе для России ничего хорошего не делалось, но был диалог

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты вводили в отношении России множество ограничений в период пребывания Дональда Трампа на посту американского президента, однако между Вашингтоном и Москвой был диалог, сообщает ТАСС .

«Вы знаете, что при Трампе особо ничего хорошего для России не делалось, наоборот, вводились все новые и новые ограничения. Но тем не менее был диалог. Это, наверное, можно отнести к положительным элементам», — сказал Песков.

Ранее кандидат от республиканцев на предстоящих президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что у него были налажены хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Политик подчеркнул, что санкции в отношении Москвы не вызывают у него восторга.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. По словам Путина, Джо Байден лучше для России из возможных американских лидеров, так как он более опытный и прогнозируемый.