Песков заявил, что не знает, каким будет мир в конце XXI века

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что знает подробности о будущем России, но не имеет представления о том, к чему идет весь мир в целом, сообщает РИА Новости .

По словам представителя Кремля, он знает, какой будет Россия в будущем, куда она идет и к чему стремится. При этом Песков добавил, что не до конца понимает, как будут складываться дела во всем мире в конце XXI века.

«Я не совсем понимаю, каким будет мир в конце нынешнего века», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что вряд ли кто-то с большой долей уверенности может описать предположительные очертания будущего в мире. Кроме того, Песков назвал эту тему очень интересной.

Ранее Песков заявил, что знает, каким будет следующий президент России. По его словам, будущий российский лидер будет такой же, как и нынешний президент Владимир Путин.