Песков заявил, что не располагает информацией о готовности стран покинуть БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что страны якобы хотят покинуть БРИКС. Он отметил, что не располагает такой информацией, сообщает газета «Известия» .

Песков отметил, что у государств, входящих в БРИКС, общее видение перспектив сотрудничества во благо народов. Он подчеркнул, что объединение никогда не планировало «заговоры» против третьих стран.

Песков также добавил, что не слышал ничего о том, что некоторые государства готовы покинуть организацию.

«Что касается того, что все страны вышли, я, если честно, такой информацией не располагаю», — сказал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Ранее Трамп заявил, что сказал лидерам всех стран БРИКС о введении против них тарифов. После этого, по его словам, страны якобы начали выходить из объединения. При этом фактически никто БРИКС не покинул.

