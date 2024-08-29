Песков заявил, что Кремль считает Дурова гражданином России

сегодня в 13:26

В Кремле считают основателя Telegram Павла Дурова гражданином РФ и готовы помочь ему. Об этом сообщает « Подъем » со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Чиновник добавил, что Россия готова помочь Дурову, как и любому своему гражданину. Пресс-секретарь президента считает, что происходящее во Франции не должно стать политическим преследованием.

Песков отметил, что не проинформирован о том, гражданином каких еще стран, кроме России, является Дуров.

Ранее французский суд не увидел доказательств участия основателя Telegram в распространении порно. Прокуратура страны не смогла доказать причастность бизнесмена к этому преступлению.