Песков высказался о временных рамках урегулирования украинского кризиса

сегодня в 16:19

Песков: временных рамок по завершению украинского кризиса нет

Временные рамки урегулирования кризиса на Украине отсутствуют. При этом сторонам интересно как можно скорее его завершить, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС .

Однако должны быть учтены интересы каждой из сторон, подчеркнул он.

Прежде всего, по словам Пескова, это касается РФ.

Ранее стало известно, что Россия и США завершили переговоры в Стамбуле.