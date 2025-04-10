Песков высказался о временных рамках урегулирования украинского кризиса
Песков: временных рамок по завершению украинского кризиса нет
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Временные рамки урегулирования кризиса на Украине отсутствуют. При этом сторонам интересно как можно скорее его завершить, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Однако должны быть учтены интересы каждой из сторон, подчеркнул он.
Прежде всего, по словам Пескова, это касается РФ.
Ранее стало известно, что Россия и США завершили переговоры в Стамбуле.