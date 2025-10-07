Песков высказался о словах Арестовича* про «сорванную встречу» глав РФ и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о якобы планировавшейся встрече глав России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского в апреле 2022 года, о которой говорил бывший советник офиса главы киевского режима и блогер Алексей Арестович*. Об этом сообщает РЕН ТВ .

По словам Арестовича*, после срыва проекта соглашения между РФ и Украиной в турецком Стамбуле весной 2022 года планировалась встреча между Зеленским и Путиным. Она должна была пройти 9 апреля, но не состоялась.

Песков отметил, что ему ничего не известно о сорвавшейся встрече. Саммит Зеленского и Путина проходил во французском Париже в 2021 году, однако та встреча была не двухсторонней. Об иных планах Песков не знает.

Во время встречи в Нормандском формате Зеленский и Путин только лишь коротко поговорили. По словам Пескова, Арестович* не имеет полномочий отражать точку зрения властей Украины.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов в России.

