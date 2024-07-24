Песков выразил надежду, что Армения в отношении РФ не выберет путь Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает Армению братской страной и надеется, что она не станет повторять в отношении Москвы путь, который когда-то выбрал киевский режим, пишет ТАСС .

«Армения — это суверенная страна, которая сама выбирает приоритетные направления взаимодействия. Для нас (Армения – ред.) является <…> нашим союзником, страной братской. <…> С уважением относимся к таким поискам, но только не хотели бы, чтобы эти поиски выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим», — заявил Песков на полях фестиваля новых медиа в «Сенеже».

По словам пресс-секретаря российского президента, у России много планов на продолжение отношений с Арменией, которые хочется развивать.

Ранее в СМИ распространилась информация, что Армению попросили убрать свои спутники с орбиты космоса, так как они создают помехи для других стран. Предполагается, что «Айасат-1» и «Армсат-1» создают помехи из-за некорректного запуска этих устройств.