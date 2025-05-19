Песков: визит Уиткоффа в Москву может быть согласован моментально

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в случае необходимости визит спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа будет согласован незамедлительно, пишет РИА Новости .

«По мере необходимости эти визиты (спецпосланников других стран в Россию — ред.) согласовываются моментально, выполняются моментально. Здесь нет никаких проблем», — заявил Песков.

В Сети распространилась информация, что якобы Уиткофф планировал посетить Москву в прошедшие майские праздники. Однако Песков опроверг эти сообщения. По словам пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, у Уиткоффа не было намерения приехать в столицу РФ.

Путин и Уиткофф лично встречались в Кремле в первой половине апреля 2025 года. Каждая встреча президента РФ и спецпосланника президента США длится по несколько часов. Об этом заявил сам Уиткофф, оценивая российский Кремль.