Песков: у РФ не было завышенных ожиданий по поводу санкций Соединенных Штатов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал продление американских санкций в отношении РФ. Он отметил, что у Кремля не было завышенных ожиданий по этому поводу, сообщает РИА Новости .

У Пескова спросили, ожидало ли российское руководство, что президент США Дональд Трамп продлит указ об экономических ограничениях против РФ еще на год.

«Никаких завышенных ожиданий у нас не было на этот счет», — отметил представитель Кремля.

12 апреля Трамп на год продлил действие санкций Соединенных Штатов против России. Он объяснил свой поступок тем, что РФ якобы занимается «вредоносными действиями». Они «представляет угрозу» национальной безопасности США, а также ее внешней политике и экономике.